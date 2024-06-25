الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسرة طفل توفى عقب سقوطه من سيارة بالجيزة: اختل توازنه ولا شبهة جنائية

جثة طفل
جثة طفل

استمعت النيابة العامة بالجيزة، لأقوال أسرة طفل توفى عقب سقوطه من أعلى سيارة مياه لسماع أقوالهم في وفاته والذين نفوا وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأكدت أهلية الطفل المتوفي، أنه خلال لهو الطفل على إحدى السيارات سقط من عليها وتوفى بسبب اختلال توازنه ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

كان تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من أعلى عربة مياه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلو محل البلاغ وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

شبهة جنائية عربة مياه النيابة العامة بالجيزة اختل توازنه

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