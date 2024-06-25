"تحرش وابتزاز وشرب سجائر".. القصة الكاملة لحيلة فتاة للانتقام من صديقتها فى الجيزة

«صورتني وأنا بشرب السجائر وهددت بفضحي».. حيلة دنيئة ارتكبتها طالبة في الإعدادية للانتقام من صديقتها لتصويرها خلال شرب السجائر لتورط نفسها في جريمة أخرى في الجيزة .. التفاصيل نرويها ي السطور القادمة.

تدخين السجائر

كانت البداية عندما شاهدت طالبة في المرحلة الإعدادية صديقتها وهي تدخن السجائر وخوفًا عليها قامت بتصويرها وتهديدها بإرسال الصور لعائلتها إذا كررت الأمر، ولكن الأمر لم يمر بسهولة على الفتاة الأخرى التي رأي فيما ارتكبته صديقتها خطأ في حقها ولابد من تأديبها على فعلتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطالبة قررت تأديب صديقتها والحصول على الصورالتي على هاتفها لم تجد سوى أن تتفق مع صديقها على استدراج زميلتها إلى شقة صديقهما، وهناك تركتها ونزلت ليقوم الأخير بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها جسديًا.

كما تبين أنه أمسك هاتفها وفتش فيه ومسح الصور والفيديوهات الخاصة بصديقته التي تظهر فيها وهي تدخن السجائر، ثم طردها من الشقة.

أقوال المجني عليها

من جانبها قالت الطالبة المجني عليها، إنها في المرحلة الإعدادية واكتشفت تدخين صديقتها السجائر فقررت تصويرها لتهديدها للتوقف عما تقوم به خوفًا عليها حتى تتوقف عما تفعله، لكنها فهمت الأمر خطأ وتسببت في هتك عرضها والتحرش بها باستدراجها لشقة زميلها الذي حصر عنها ملابسها وتحرش بها جسديًا، وعندما غادرت الشقة أخبرت والداتها التي قررت تحرير محضر بالواقعة.

بلاغ قسم الشرطة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من ربة منزل اتهمت فيه زميلة ابنتها باستدراجها إلى شقة صديقها وقيام الأخير بالتحرش بها جسديا ولفظيا داخل الشقة بمنطقة الهرم، عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على الطالب المتهم والطالبة زميلة المجني عليها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.

قرارات النيابة

قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقاتن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على هاتفي المتهمة والمجني عليها وفحصهما.