الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تحرش وابتزاز وشرب سجائر".. القصة الكاملة لحيلة فتاة للانتقام من صديقتها فى الجيزة

تدخين السجائر
تدخين السجائر

«صورتني وأنا بشرب السجائر وهددت بفضحي».. حيلة دنيئة ارتكبتها طالبة في الإعدادية للانتقام من صديقتها لتصويرها خلال شرب السجائر لتورط نفسها في جريمة أخرى في الجيزة .. التفاصيل نرويها ي السطور القادمة.

تدخين السجائر

كانت البداية عندما شاهدت طالبة في المرحلة الإعدادية صديقتها وهي تدخن السجائر وخوفًا عليها قامت بتصويرها وتهديدها بإرسال الصور لعائلتها إذا كررت الأمر، ولكن الأمر لم يمر بسهولة على الفتاة الأخرى التي رأي فيما ارتكبته صديقتها خطأ في حقها ولابد من تأديبها على فعلتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطالبة قررت تأديب صديقتها والحصول على الصورالتي على هاتفها لم تجد سوى أن تتفق مع صديقها على استدراج زميلتها إلى شقة صديقهما، وهناك تركتها ونزلت ليقوم الأخير بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها جسديًا.

كما تبين أنه أمسك هاتفها وفتش فيه ومسح الصور والفيديوهات الخاصة بصديقته التي تظهر فيها وهي تدخن السجائر، ثم طردها من الشقة.

أقوال المجني عليها

من جانبها قالت الطالبة المجني عليها، إنها في المرحلة الإعدادية واكتشفت تدخين صديقتها السجائر فقررت تصويرها لتهديدها للتوقف عما تقوم به خوفًا عليها حتى تتوقف عما تفعله، لكنها فهمت الأمر خطأ وتسببت في هتك عرضها والتحرش بها باستدراجها لشقة زميلها الذي حصر عنها ملابسها وتحرش بها جسديًا، وعندما غادرت الشقة أخبرت والداتها التي قررت تحرير محضر بالواقعة.

 

بلاغ قسم الشرطة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من ربة منزل اتهمت فيه زميلة ابنتها باستدراجها إلى شقة صديقها وقيام الأخير بالتحرش بها جسديا ولفظيا داخل الشقة بمنطقة الهرم، عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على الطالب المتهم والطالبة زميلة المجني عليها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.

 

قرارات النيابة

قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقاتن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على هاتفي المتهمة والمجني عليها وفحصهما.

تدخين السجائر طالبة في الإعدادية شرب السجائر الجيزة غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع مدى رضاء المواطنين عن المواقف الحضارية بناهيا وأرض اللواء

محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمواقف السرفيس والملاكى فى أرض اللواء وناهيا

"تجارية الجيزة": الاقتصاد المصري يمر حاليا بأهم مراحله التنموية في ظل المتغيرات الحديثة

قرار جديد بشأن محاكمة "طبيب الإجهاض" فى الجيزة

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يدمر أكثر من 75% من الأراضى الزراعية فى غزة

"مش عايز أدخل مصحة".. تحقيقات النيابة فى تمزيق مدمن شقيقيه بمدينة نصر

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"