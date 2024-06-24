الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فضحته على إنستجرام".. قرار النيابة في واقعة تصوير متحرش المرج

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة المرج، اليوم، حجز المتهمين بالتعدي بالضرب على شاب وتصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتورطين في الواقعة تعدوا بالضرب على الشاب، وذلك لصعوده خلف الفتاة - المتهمة، وتحرش  بها وعندما حاولت الاستغاثة بالجيران وحارس العقار كتم أنفاسها ولكنهم حضروا وتعدوا عليه بالضرب، وقامت هي بتصوير الفيديو ونشره للتشهير به عبر موقع الفيديوهات "إنستجرام".

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من طالب مصاب بجرح قطعى بتعرضه للضرب بتاريخ 20 الجارى وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم، وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام".

بالفحص وإجراء التحريات برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة أمكن تحديد، وضبط مرتكبى الواقعة موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما.

وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

حجز مواقع التواصل الاجتماعي تحريات المباحث كاميرات المراقبة تحرش

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