الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا تقول "معاريف" إن إسرائيل تواجه هزيمة تاريخية؟

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أوضح الإعلامي أحمد المسلماني، لماذا تقول  صحيفة "معاريف" بأن إسرائيل تواجه هزيمة تاريخية؟.

وقال المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر قناة الحياة، إن صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت إن إسرائيل تواجه هزيمة تاريخية، لافتًا إلى أن هذا لا يعتبر كلام إعلام عربي  أو إعلام في العالم الإسلامي أو إعلام فلسطيني، إنما هو إعلام إسرائيلي. 

وقالت "معاريف"، إن نتنياهو يضلل الرأي العام الإسرائيلي ويكذب على الإسرائيليين، وقالت "معاريف" إن معلقين عسكريين وسياسيين يخرجون على التليفزيونات، وجميعهم يكذبون على الإسرائيليين، حيث يوجد هزيمة تاريخية لكن لا يتم الاعتراف بها. 

 وأكدت صحيفة "معاريف" أنه يجب أن يُحاكم نتنياهو وقادة الجيش على هذا الأداء المتردي، وقالت أيضًا أن رئيس  الجمعية الوطنية اعترف أمام لجنة الشؤون الخارجية في "الكنيست" يأن إسرائيل لم تتحقق أهدافها في هذه الحرب.

 

إسرائيل القضية الفلسطينية صحيفة معاريف الحرب على غزة

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