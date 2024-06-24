موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وكيفية التسجيل لمعرفتها فور اعتمادها

يفكر الطلاب وذويهم يوميا في موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024، إلكترونيًّا من خلال التسجيل على “الدستور” لمعرفتها فور اعتمادها رسميا، ونتيح أيضا جميع الخدمات اللازمة للطلاب أيام الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث تظهر بالاسم أو برقم الجلوس، بعد الانتهاء من الامتحانات وعمليات التصحيح بالكامل، حيث نوفر للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد فور الاعتماد الرسمي من وزير التعليم “رضا حجازي”.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات



ومن هذا الجانب يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال فتح موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي للوزارة

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

-الخطوة الأولى: يجب فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

-الخطوة الثانية: يجب فتح بوابة الثانوية العامة.

-الخطوة الثالثة: يجب فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024.

-الخطوة الرابعة: يجب وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2024

-يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2024 الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

-إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024 رسميًا يكون في مؤتمر صحفي، بعد الإنتهاء من مراجعة وتدقيق جميع أوراق مواد الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة



-المواد غير المضافة للمجموع جاءت: في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

-جاء في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

-جاء في يوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

-يكون في يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».

-يكون في يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يكون في يوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.