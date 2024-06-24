الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل بالجيزة.. والتحريات: "خلاف بسبب فتاة"

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في  الشروع بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب فتاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليه مصاب بجروح طعنية وادعاء تعدي آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على صداقة فتاة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة بالجيزة الشروع في قتل سلاح أبيض مشاجرة تحريات المباحث

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