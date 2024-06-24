«رابطة الأندية» تبلغ الجبلاية بعدم إقامة مباراة القمة

أرسلت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة والأجهزة المعنية بتنظيم مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة.

تضمن خطاب رابطة الأندية عدم إقامة المباراة فى موعدها بناءً على اعتذار الزمالك عن خوض المباراة "لظروف قهرية"، وفقًا للخطاب الذى أرسله الزمالك إلى رابطة الأندية.

لم يتضمن خطاب رابطة الاندية موقف الأهلى من الحصول على الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة من عدمه، وهو ما يعنى أن لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية ستعيد النظر فى المباراة مرة أخرى.