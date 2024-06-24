الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس المجلس الأوكرانى للتواصل: أوكرانيا غير مؤهلة حتى الآن للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى

عماد أبو الرب
عماد أبو الرب

قال عماد أبوالرب، رئيس المجلس الأوكراني للتواصل والحوار، إن أوكرانيا غير كافية حتى الآن للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

حقيقة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي 


وأكد أبوالرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوكرانيا اتخذت بعض الخطوات الإيجابية الفترة الأخيرة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل حرصها الشديد على القضاء على الفساد المتفشي بها، وبالتالي تسعى أوكرانيا جاهدة إلى تعديل بعض الأخطاء التي تعيش بها من أجل مواكبة معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي.

تهدئة شعب أوكرانيا 

وفي السياق ذاته قال الدكتور عمارة قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الاتحاد الأوروبي يناور بسعيه إلى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد، أن هذه التصريحات الصادرة من الاتحاد الأوروبي بمثابة حقن مسكنة للشعب الأوكراني.

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