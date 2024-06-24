الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابطة الأندية تكشف مصير «قمة الأزمة» بعد انسحاب الزمالك

أحمد دياب
أحمد دياب

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية إن الرابطة تلقت خطابًا رسميًا من الزمالك يعتذر فيه عن خوض مباراة القمة ضد الأهلي المقرر لها غدًا الثلاثاء.

أضاف دياب، لـ “الدستور"، أن الرابطة أبلغت الجهات المعنية بعدم إقامة مباراة القمة ومن ثم يحصل الأهلي على نقاط المباراة دون الذهاب إلى ملعب المباراة.

الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128 

وأصدر الزمالك بيانًا رسميًا، مساء اليوم، أكد فيه تمسكه بقرار عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري بسبب "ظروف قهرية" تمنعه من المشاركة في اللقاء المقرر غدًا على استاد القاهرة الدولي.

وجاء في بيان الزمالك: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم.

أضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولًا".

وبموجب لوائح البطولة يعتبر الزمالك منسحبًا من المباراة، ما ينتج عنه خسارته بنتيجة 2-0 وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز.

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