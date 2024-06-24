حماس: جادون في التوصل لصفقة رغم تعنت نتنياهو المستمر

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إبرام صفقة ويكرر مواقف لا معنى لها عن النصر.

وتابع “الحية” في تصريحات له: "نسأل أين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وأين قرار مجلس الأمن".

وأضاف: “نحن جادون في السعي للتوصل إلى صفقة توقف العدوان وتعيد أسرانا، ولا نزال مستعدين للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى صفقة تبادل جادة وحقيقية”.

وأكد: "مواقفنا واضحة منذ بدء المفاوضات ولا تنازل عنها ومنها وقف العدوان، ومبادئنا واضحة هي وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل وعودة النازحين".

واختتم: “ملتزمون بالمبادئ التي أعلنها بايدن ومستعدون للتفاوض الجاد انطلاقا منه”.

نتنياهو: انتهاء القتال ضد حماس لا يعنى نهاية حرب غزة

وسبق، وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا لم نغير موقفنا ولن نوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس، وملتزمون بالمبادرة الإسرائيلية التي أعلنها الرئيس بايدن، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأضاف “نتنياهو”: "لن ننهي الحرب دون إعادة جميع المحتجزين والعمل على عودة الأمور للاستقرار في الشارع الإسرائيلي".