إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية المنيرة التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بسبب خلافات وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بقرية المنيرة بمدينة القناطر الخيرية ووقوع عددا من المصابين

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة إصابة 4 أشخاص فى المشاجرة بسبب خلافات بينهم وهم “جوده. أ 58 سنة”، “أمير. ج 31 سنة"، “إسراء. ج 28 سنة”، “نجلاء. ع 48 سنة” وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.