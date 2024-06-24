الإثنين 24 يونيو 2024
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نقيب الزراعيين: قطع الأشجار لتنفيذ المشروعات وتعويضها بأعداد أكبر (فيديو)

سيد خليفة
سيد خليفة

أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن هناك خلطًا كبيرًا في ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطع الأشجار وتأثيره على تغير المناخ، موضحًا أن عمليات قطع الأشجار التي تم رصدها هي عمليات فردية لتنفيذ بعض المشروعات، مثل توسعة الطرق، ويتم تعويضها فورًا بأعداد أكبر من الأشجار.

وأشار خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تكافح التصحر على مستوى العالم، وتسعى لزيادة المساحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار.

وأضاف أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة على المستوى المحلي لتحسين الوضع البيئي وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، بما في ذلك التشجير لتحقيق التزاماتها الدولية.

وأوضح نقيب الزراعيين أن الوعي البيئي يبدأ من مرحلة الإدراك ودراسة المشكلة وصولًا إلى تشكيل الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، ولفت إلى أنه تم زراعة 12.4 مليون شجرة خلال عام ونصف في 27 محافظة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، مؤكدًا على ضرورة توضيح هذا الأمر للرأي العام.

وفيما يتعلق بدراسة الحكومة لربط الدعم بالتحول إلى الري الحديث لتوفير الأسمدة والمياه، طالب "خليفة" بضرورة تحرير سعر السماد العضوي الذي يحصل عليه الفلاح، وتعويض الفلاح بالدعم المادي المناسب لتوفير الأسمدة في الأراضي الجديدة التي لا تحتاج إلى المقررات السمادية.

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