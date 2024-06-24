الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طن سمسم منتهي الصلاحية خلال حملة تموينية موسعة بالمحلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نجحت مديرية التموين بالغربية في ضبط طن سمسم و4.8 كيلو مصنعات لحوم فاسدة وحررت 47 محضر بأسواق ومحال شهيرة بمنطقة سوق اللبن ومسجد المحجوب بحى أول المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شكارة سمسم قدر وزنها بطن، وتبين من الفحص أنها بدون بيانات، كما تم ضبط 14 كيلو زيت مجهول المصدر بدون بيانات ومشتبه في صلاحيته بمطعم شهير للمأكولات الشعبية بسوق اللبن، كما تم تحرير عدد ٨ محاضر عدم إعلان أسعار، ٣محاضر نقص وزن لمخابز سياحية وافرنجىه بمنطقة سوق اللبن.

وقامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين بضبط 3.8كيلو لحوم مفرومه بدون بيانات مشتبه في صلاحيتها،كيلو لحم بقرى ذبح خارج المجزر بمطعم مشويات بمنطقة سوق اللبن

وقامت مديرية الصحة بالغربية، بتحرير 12محضر مخالفة القرار 96 نقص اشتراطات صحية وعدد 11محضر مخالفة القرار 97عدم حمل شهادة صحية.

وقامت هيئة سلامة الغذاء، بإعدام كيلو لانشون يظهر عليه علامات فساد وعبوه قشطه 200 جرام و2 قطعه باتيه منتهي الصلاحيه و28 كيلو هياكل دواجن تظهر عليها علامات الفساد و2 كيلو سمك ماكريل تظهر عليه علامات فساد كما تم تحرير  7 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وقدم محافظ الغربية، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

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محافظ الغربية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي المأكولات الشعبية رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ صلاحيته بمطعم شهير للمأكولات الشعبية هيئة سلامة الغذاء محافظة الغربية

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