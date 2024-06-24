الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النواب اللبناني" يحذر من توغل بري للاحتلال الإسرائيلي

نبيه بري
نبيه بري

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، عن قلقه من تطور الأوضاع في الجنوب والتصعيد بين لبنان وإسرائيل.

وقال بري في تصريحات صحفية اليوم: " إننا أمام شهر حاسم والوضع غير مطمئن، أنا قلق جدا من انفلات الأمور، فنحن في مرحلة حساسة ودقيقة، وأمام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن".

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إعلام لبناني: طائرات حربية إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في أجواء جنوب لبنان

وأشار بري إلى لقائه مع الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، قائلا: "كنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، لكن ذلك لم يحصل، وهذا يبعث على عدم الاطمئنان للمبادرة الأمريكية للتهدئة".

وحول تفاصيل المبادرة الأمريكية، قال نبيه بري: هوكشتاين طرح تراجع حزب الله 8 كلم عن الحدود لتهدئة الأوضاع بمناطق الشريط الحدودي، فطالبت بالمقابل بتراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حدوده 8 كلم أيضا.

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وأوضح بري أنه رغم خروقات إسرائيل للقرار الأممي رقم 1701، ما زال لبنان متمسك بتطبيقه كاملا، بما فيه الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

الجهود الدبلوماسية ما زالت قائمة لخفض التصعيد

وحول الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، أكد بري أنها لا تزال قائمة، مشيرا إلى أنه لن يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور بيروت يوم الأربعاء المقبل نظرا لتضارب المواعيد.

وشدد نبيه بري على أن المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، لكن إسرائيل تخرقها وتعتمد ​سياسة​ الأرض المحروقة بمناطق الشريط الحدودي. 

كما أكد أن حركة أمل التي يرأسها، تقاتل على أرض لبنانية، قائلا بتحذير "إذا ما حصل توغل بري إسرائيلي، سنكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية، وفي الميدان أمام حزب الله".

وسبق أن أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال يشن هجوما على بنى تحتية لحزب الله في بعلبك شرق لبنان.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت بأجواء جنوب لبنان، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

نبيه بري لبنان إسرائيل النواب اللبناني حركة أمل حزب الله

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