الداخلية يهزم زد وينتظر «معجزة البقاء» في الدوري

حقق الداخلية مفاجآة مدوية بالفوز على زد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وسجل هدف المباراة الوحيد والداخلية، كريم يحيى، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ57، من عمر المباراة.

وعقب هدف الداخلية، كثف لاعبو زد من هجومهم على مرمى الفريق العسكري، أملا في إدارك التعادل، لكن دون فائدة.

وفي الدقيقة الـ66، تمنع العارضة هدفا مؤكدا لزد، عقب كرة عرضية من مدافع الفريق محمد أشرف بكري، داخل منطقة الجزاء.

انفراد تام من شريف دابو، لاعب الداخلية بمرمى حارس زد، في الدقيقة الـ43 من زمن الشوط الأول، لكنه سدد كرة مرت أعلى العارضة.

بهذه النتيجة، احتفاظ الداخلية بأماله الضعيفة للغاية في الاستمرار بين الكبار الموسم المقبل بدوري الأضواء والشهرة، حيث يحتاج للمعجزة من آجل البقاء، بعدما رفع رصيده لـ18 نقطة في المركز الأخير بجدول دوري نايل.

أما زد، تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السادس، إلا أنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك والأهلي من الجولتين الثالثة والعشرون والخامسة والعشرون بدوري نايل.