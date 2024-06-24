خبير علاقات دولية: مصر لم تتوقف لحظة عن جهودها تجاه الأشقاء في غزة

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، الدور المصري تجاه الأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة، قائلًا: " إن الدولة المصرية تحتاج أولويات عاجلة في تطبيق الأولويات وهي وقف نزيف الدم الفلسطيني، من خلال إطلاق مصر المبادرات والمقترحات لوقف هذه الحرب الشعواء ضد الشعب الفلسطيني، في إطار قيام الدولة المصرية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة ten، أنه بلغة الأرقام، مصر قدمت أكثر من 87% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهو ما عكس التلاحم بين الدولة المصرية والشعب المصري والمجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة حياة كريمة، رغم التعنت الإسرائيلي ورغم العقبات ورغم الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، وتدمير رفح من الجانب الفلسطيني، ورغم كل هذه التحديات، فإن مصر لم تتوقف لحظة واحدة جهودها في دعم الأشقاء في غزة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات المصرية عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار مساعي الدولة المصرية لوقف هذا العدوان وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.