خبير علاقات دولية: انضمام أوكرانيا للاتحاد الاوروبي بمثابة اللعب بالنار

قال الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية، إن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدًا الضغط على روسيا بعدم التمدد في حربها أكثر من أوكرانيا، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يناور الآن بالموافقة على انضام أوكرانيا إلى التحالف.

الفساد في أوكرانيا

وأكد عاشور، خلال لقائه ببرنامج " المواجهة"، مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الفساد في أوكرانيا مرتفع بصورة كبيرة، وبالتالي أوكرانيا غير مؤهلة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

حقيقة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي



وأضاف في حديثه، أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الاوروبي بمثابة اللعب بالنار، وذلك لأن هذا الانضمام سوف يؤدي إلى اتساع رقعة التحالف، وبالتالي الاقتراب من المواجهة المباشرة مع روسيا.

وأشار إلى، أن صعود اليمين في القارة الأوروبية أحدث تغيير طفيف في فكرة الموافقة على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، ولكن هذا الصعود مازال غير قادر على انضمام أوكرانيا بسبب عدم تأهل أوكرانيا لهذا الانضمام بعد، كما أن هذا الانضمام سوف يكلف الحلف الكثير من الخسائر الاقتصادية والعسكرية.