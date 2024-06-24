الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل اللبناني لـ"القاهرة الإخبارية": شعبنا لا يخاف.. ومقال تلجراف" سخيف" وحرب نفسية

علي حمية
علي حمية

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ تقرير صحيفة "تلجراف" البريطانية استند إلى مصادر مجهلة منها ما قالت إنهم "عاملون في المطار"، مشددًا على أن المعني الأساسي بالكشف على البضائع استيرادا وتصديرا هي الجمارك اللبنانية، ولا مجال للتشكيك فيها. 

وأضاف "حمية"، في لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اتحاد النقل الجوي الدولي أصدر بيانا نفى فيه كل ما صدر عن الصحيفة وأكدت أنها لم تتواصل مع "تلجراف" أبدا.

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: "وبالتالي، ما نُسب إلى اتحاد النقل الجوي الدولي في تقرير تلجراف غير صحيح، وهذا المقال سخيف جدا وحرب نفسية على الشعب اللبناني، الذي لا يخاف ولم يخف ولن يخاف، فنحن سندافع عن أرضنا لآخر لحظة وشبر، وكرامتنا وسيادتنا على أرضنا أهم معيار بالنسبة إلينا في الدولة اللبنانية".

وزير النقل اللبنانى القاهرة الإخبارية حرب نفسية تلجراف اتحاد النقل وزير الأشغال العامة علي حمية

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