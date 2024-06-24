الإثنين 24 يونيو 2024
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أحمد موسى يكشف هوية مروجي الشائعات حول قطع الأشجار في مصر (فيديو)

الأشجار
الأشجار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات التنموية في قطاع الزراعة لمواجهة ظاهرة التصحر، موضحا أن مشروعات مثل توشكى ومستقبل مصر والريف المصري شهدت زراعة ملايين الأشجار، كما أن مشروع توشكى وحده يحتوي على ملايين الأشجار.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الدولة لديها خطة لتعمير الصحراء وزيادة الرقعة الخضراء في مصر، نافيًا صحة الشائعات التي تروج لحملة ممنهجة لقطع الأشجار، وأكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف "موسى" أن هناك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات المقيمات خارج مصر، طالبت فيه بإرسال فيديوهات توثق قطع الأشجار في مصر، موضحا أن الدولة إذا اضطرت لقطع شجرة واحدة من أجل المصلحة العامة، فإنها تزرع عشرات الأشجار بدلًا منها.

وتساءل "موسى" عن سبب عدم الحديث عن الأشجار في الصعيد، مؤكدًا أن كل بيت في الصعيد أمامه شجرة مزروعة، وأشار إلى مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، مؤكدًا أن هناك لجانًا تركز على جوانب معينة.

واختتم "موسى" تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة إذا قطعت شجرة أو شجرتين، فإنها تزرع عشرات الأشجار بدلًا منها، مؤكدًا أن مصر تعمل على تحويل الرمال في صحراء سيناء وكل مكان إلى واحات خضراء.

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