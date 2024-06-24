وفاة المخرج حسام النبوي بعد صراع مع السرطان

نعى مجلس نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب بمزيد من الحزن والأسى المخرج حسام النبوي الذي وفاته المنية مساء اليوم، بعد صراع مرير مع مرض السرطان داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر.

ورحل عن عالمنا المخرج حسام النبوي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وأنهت نقابة السينما إجراءات الدفن.

حسام النبوي، عمل مخرجا للعديد من الأعمال الدرامية آخرها مسلسل "ألف سلامة"، كما عمل مساعدًا لإخراج لبعض الأعمال الفنية أبرزها مسلسل اللص الذي أحبه 1997 ومسلسل ذئاب الجبل 1993، وقام بإخراج مسلسل ألف سلامة 2013.