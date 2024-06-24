المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: مصر رفضت ترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه

قال الأستاذ محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية شديدة، حيث أصبح القطاع غير صالح للحياة، هذا علاوة عن بداية انتشار المجاعة في كافة أرجاء فلسطين.

منع ترحيل الشعب الفلسطيني من أرضه

وأكد الأستاذ محمد فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على مساعدة الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ومنع إسرائيل من تنفيذ فكرتها الخبيثة المتعلقة بترحيل الشعب الفلسطيني عن أرضه، كما أن مصر تسير على قدم وساق لتوفير المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وأضاف في حديثه، أن المنفذ الرئيسي للوصول للشعب الفلسطيني كان معبر رفح، وبعد إغلاقه يتم التركيز الآن على العبور إلى الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم.

بدائل معبر رفح



وذكر، أن كل هذه البدائل لا تغني على الإطلاق عن معبر رفح، حيث كان يتم عبور عدد لا بأس به من السيارات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر.

وأشار إلى، أن التعنت الإسرائيلي شديد للغاية، حيث يقوم الاحتلال بعمل تفتيش قوي وحازم لكافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.