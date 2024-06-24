الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بابا عايز يموتنى".. القصة الكاملة لخطف وقتل الطالبة جنى فى المقطم (فيديو)

“متدفعيش حاجة يا ماما وخليكي بعيد ومتخافيش عليا”.. كانت هذه آخر رسالة بين الطالبة جنى ووالدتها قبل سقوطها من الطابق العاشر خلال خطفها من قبل أشقائها ووالدها لابتزاز والدتها ومساومتها عليها بمنطقة المقطم.

"بابا عايز يموتنى".. القصة الكاملة لخطف وقتل الطالبة "جنى" فى المقطم

وتبين من التحقيقات أن الأب والأم منفصلان منذ أكثر من 10 سنوات، ولهما ثلاثة أبناء ولدان وبنت، ومع بداية الانفصال بين الزوجين، انتقل الولدان للعيش مع والدهما، بينما ذهبت البنت للعيش مع والدتها، وكانت هناك خلافات كثيرة بين الطرفين لأخذ الفتاة لتعيش مع والدها ومساومات وابتزاز وخلافات؛ حتى نجحوا في استدراج الفتاة، وعندما أرادت أن تذهب لوالدتها منعوها، فألقت بنفسها من الشرفة.

وتستعرض "الدستور" في "فيديوجراف" التفاصيل الكاملة حول اختطاف وقتل الطالبة جنى:

الطالبة جنى سقوطها الطابق العاشر أشقاءها ووالدها منطقة المقطم

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