الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024

كرواتيا
كرواتيا

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لكرواتيا عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة إيطاليا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة إيطاليا ضد كرواتيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إيطاليا ضد كرواتيا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رد بول أرينا بمدينة لايبزيج.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1.

تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024

أما عن تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024، فشهد الدفع بالأسطورة لوكا مودريتش أساسيًا.

وجاء تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: إيفان ستانيسيتش - سوتالو - بونجراسيتش - جوشكو جفارديول

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - سوسيتش.

تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024

أما عن تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا، فشهد وجود عدة تغييرات، حيث خرج فيديريكو كييزا من التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري - ماتيو دارميان

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو - نيكولو باريلا - جورجينيو - لورينزو بيليجريني- فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجوي

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب الكرواتي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

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