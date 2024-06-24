الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هيئة الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

الموجة الحارة
الموجة الحارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح الزيادة بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأوضح القياتي، خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن درجات الحرارة في القاهرة والمناطق الكبرى ستتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يزيد من نسبة الرطوبة.

وأضاف "القياتي": "نعلم جميعًا أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، ولذلك يكون الطقس شديد الحرارة في معظم مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة".

وتابع: "نتوقع أن تبدأ مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا في التغير بداية من يوم السبت المقبل، مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات، لتتراوح العظمى في القاهرة بين 36 و37 درجة مئوية، أما محافظات جنوب الصعيد، فستظل درجات الحرارة فيها مرتفعة لتصل إلى 47 درجة مئوية.

واختتم: "يمكننا القول إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة حتى نهاية الشهر الحالي، ولكن الأسبوع القادم سيكون أقل حرارة مقارنة بالأسبوع الحالي".

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