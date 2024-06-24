الأمن يداهم كيان تعليم وهمي للنصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (كيان تعليمى "غير مرخص" - كائن بمحافظة القاهرة) لمنح شهادات وهمية فى عدة مجالات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وعثر بحوزته على (العديد من الشهادات المزورة المنسوبة صدورها لإحدى الجامعات - ختم أكلاشيه بإسم الكيان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.