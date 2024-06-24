الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اختتام مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة

الاكاديمية الوطنية
الاكاديمية الوطنية للتدريب

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، المرحلة الأخيرة من مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهي مرحلة المقابلات الشخصية والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام، وذلك لمن اجتازوا كافة مراحل الاختبارات السابقة، بمشاركة بعض السادة الوزراء، والمحافظين، ونواب المحافظين، والشخصيات العامة..

تقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتقديم البرنامج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة "المدرسة الرئاسية للقيادة"، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل الكوادر الشبابية المصرية، وصقل المهارات الشخصية والقيادية لديهم؛ عن طريق محتوى تدريبي من المعارف المتنوعة؛ التي يتم إعدادها وتحديثها بشكل مستمر على يد نخبة من المتخصصين.

مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة

مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
مقابلات اليوم الأول للدفعة الخامسة من برنامج تأهيل الشباب للقيادة
الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة المقابلات الشخصية الوزراء المحافظين الشخصيات العامة

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