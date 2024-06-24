الإثنين 24 يونيو 2024
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أحمد موسى: الدولة تتابع ردود الفعل السلبية حول تخفيف أحمال الكهرباء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تتابع عن كثب ردود الأفعال السلبية من المواطنين بشأن سياسة تخفيف أحمال الكهرباء، موضحًا أن الدولة وضعت منذ عام 2015 خطة شاملة لتطوير شبكة الكهرباء بهدف منع انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لولا الجهود التي بذلتها الدولة في إنشاء شبكة الكهرباء خلال السنوات الماضية، لكانت فترة تخفيف الأحمال تستمر لساعات طويلة بدلًا من ساعتين فقط.

وأضاف "موسى": "أهالينا في شطورة (إحدى القرى التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج) يتواصلون معي بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القرى ومحافظات الصعيد، حيث يحدث ذلك في درجات حرارة مرتفعة".

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