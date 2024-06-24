حملة تموينية موسعة لإحكام الرقابة على المخابز البلدية في الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لضبط المخالفات.

تموين برج العرب

قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة واشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة، بحملة على المخابز البلدية والأسواق، أسفرت عن تحرير 4 محاضر انتاج خبز ناقص وزن وتحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات لأحد المخابز وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تموين شرق

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة الأستاذ فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملة على المخابز البلدية والأسواق والتى أسفرت عن تحرير 3 محاضر انتاج خبز ناقص وزن وتحرير محضرين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخبزين بلدى وتحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين وتحرير 3 محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز وتحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتحرير محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار المخبوزات لمخبز أفرنجى وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر ومصادرة 215 علبة متنوعة وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 3 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير محضرين امتناع عن بيع السجائر وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 52 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضري بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.