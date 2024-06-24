الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبكي: إطلاق المنظومة فى السويس وأسوان خلال أيام

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، إنه من المقرر انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظتى السويس وأسوان فعليًا، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تشغيلها تجريبيًا فى المحافظتين خلال الفترة الماضية، ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع القومى.

وكشف «السبكى»، فى تصريحات لـ«الدستور»، عن أن تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة، فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، تبلغ ٥٢ مليار جنيه.

وانتقل للحديث عن المرحلة الثانية من المشروع، المقرر إطلاقها قريبًا، فى محافظات دمياط والمنيا وكفرالشيخ وشمال سيناء ومطروح، بتكلفة مبدئية تصل إلى ٨٦ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على تأهيل محافظات المرحلة الثانية، مثلما حدث فى محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح أن هذا سيكون على عدة محاور لتأهيل المواطنين والمستشفيات والهيئات الصحية، تشمل التخطيط الاستراتيجى، وإعداد البنية التحتية والإنشاءات، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، و«الميكنة» والتحول الرقمى والبنية المعلوماتية، والتحول المؤسسى، والتأهيل للتسجيل والاعتماد، والموارد البشرية والتدريب، والتسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، والتوعية والإعلام.

ويتضمن محور «التخطيط الاستراتيجى»: وضع خريطة صحية وسكانية للمحافظة، لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل داخل كل محافظة.

ويختص محور «إعداد البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات» بوضع خطة بناء أو تطوير المنشآت الصحية داخل كل محافظة.

أما محور «التحول الرقمى والبنية المعلوماتية» فيختص بتوفير البنية التحتية المناسبة لتطبيق التحول الإلكترونى للمنظومة من كابلات، وغيرها.

ويعنى محور «التحول المؤسسى» بحصر ودراسة الأصول الموجودة لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتنفيذ نظام «الحوكمة»، الذى بموجبه تؤول جميع الأصول التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة مرحليًا إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وبالنسبة لمحور «التأهيل للتسجيل والاعتماد» فيختص بشرح متطلبات التسجيل، وإعداد السياسات ودليل القوى العاملة ودليل القيادة، ويتضمن محور «الموارد البشرية والتدريب» حوكمة وحصر القوى البشرية الموجودة.

ويختص محور «تسجيل المنتفعين وفتح ملفات طب الأسرة» بالتسجيل الإلكترونى للمواطنين داخل المنظومة، وفتح الملفات العائلية لهم، الذى شهد تسجيل أكثر من ٥ ملايين مواطن فى التأمين الصحى الشامل، حتى الآن، وفق «السبكى».

ويختص محور «التوعية والإعلام» بالتوعية الميدانية للمواطنين، من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية، و«أتوبيسات التوعية» التى تجوب كل محافظة للتسجيل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي

مواد متعلقة

عوض تاج الدين: نظام التأمين الصحى الشامل يطبق على كل سكان المحافظة من كل الفئات

هيئة الدواء المصرية تنفى تلف كميات من الأدوية والمكملات بعدد من المخازن

فحص مليون و636 ألف طالب بالمجان ضمن مبادرة "الكشف المبكر عن فيروس سى"

وزير الصحة يشهد حفل تخرج دفعة برنامج "جامعة نورث - ويسترن" لعلاج سرطان الثدى

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ282 ألفًا و442 مواطنًا بمعهد السمع والكلام

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ177 ألف مواطن بالمجان من خلال القوافل الطبية الشهر الماضى

الصحة: معهد الكبد قدم الخدمات الطبية لـ452 ألفًا و657 مواطنًا

"الصحة": تنفيذ 45 برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة وتأهيل 1490 صيدليًا فى 12 محافظة

الأكثر قراءة

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

رابطة الأندية تخطر الأهلى بالموقف الرسمى من لقاء القمة

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

نيرة أشرف عائلتها تتاجر بها وبيكسبوا من وراها ملايين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"