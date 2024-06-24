السبكي: إطلاق المنظومة فى السويس وأسوان خلال أيام

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، إنه من المقرر انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظتى السويس وأسوان فعليًا، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تشغيلها تجريبيًا فى المحافظتين خلال الفترة الماضية، ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع القومى.

وكشف «السبكى»، فى تصريحات لـ«الدستور»، عن أن تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة، فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، تبلغ ٥٢ مليار جنيه.

وانتقل للحديث عن المرحلة الثانية من المشروع، المقرر إطلاقها قريبًا، فى محافظات دمياط والمنيا وكفرالشيخ وشمال سيناء ومطروح، بتكلفة مبدئية تصل إلى ٨٦ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على تأهيل محافظات المرحلة الثانية، مثلما حدث فى محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح أن هذا سيكون على عدة محاور لتأهيل المواطنين والمستشفيات والهيئات الصحية، تشمل التخطيط الاستراتيجى، وإعداد البنية التحتية والإنشاءات، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، و«الميكنة» والتحول الرقمى والبنية المعلوماتية، والتحول المؤسسى، والتأهيل للتسجيل والاعتماد، والموارد البشرية والتدريب، والتسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، والتوعية والإعلام.

ويتضمن محور «التخطيط الاستراتيجى»: وضع خريطة صحية وسكانية للمحافظة، لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل داخل كل محافظة.

ويختص محور «إعداد البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات» بوضع خطة بناء أو تطوير المنشآت الصحية داخل كل محافظة.

أما محور «التحول الرقمى والبنية المعلوماتية» فيختص بتوفير البنية التحتية المناسبة لتطبيق التحول الإلكترونى للمنظومة من كابلات، وغيرها.

ويعنى محور «التحول المؤسسى» بحصر ودراسة الأصول الموجودة لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتنفيذ نظام «الحوكمة»، الذى بموجبه تؤول جميع الأصول التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة مرحليًا إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وبالنسبة لمحور «التأهيل للتسجيل والاعتماد» فيختص بشرح متطلبات التسجيل، وإعداد السياسات ودليل القوى العاملة ودليل القيادة، ويتضمن محور «الموارد البشرية والتدريب» حوكمة وحصر القوى البشرية الموجودة.

ويختص محور «تسجيل المنتفعين وفتح ملفات طب الأسرة» بالتسجيل الإلكترونى للمواطنين داخل المنظومة، وفتح الملفات العائلية لهم، الذى شهد تسجيل أكثر من ٥ ملايين مواطن فى التأمين الصحى الشامل، حتى الآن، وفق «السبكى».

ويختص محور «التوعية والإعلام» بالتوعية الميدانية للمواطنين، من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية، و«أتوبيسات التوعية» التى تجوب كل محافظة للتسجيل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل.