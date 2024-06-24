الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله يعلن استهداف مبنى لجنود الاحتلال داخل مستوطنة إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف  مبنًى يستخدمه جنود الاحتلال  في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة  وتحقيق إصابة مباشرة ممّا أدّى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعوا من بداخله بين قتيل ‏وجريح.‏

وقال الحزب في بيان:" جاء ذلك دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون وعيترون".

وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن قلقه من انفلات الأمور، قائلا: "نحن في مرحلة حساسة ودقيقة، وأمام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن".

وكشف عن تفاصيل لقاء الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين:" كنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، لكن ذلك لم يحصل، وهذا يبعث على عدم الاطمئنان للمبادرة الأمريكية".

وتابع: هوكشتاين طرح تراجع "حزب الله" 8 كلم عن الحدود لتهدئة الأوضاع بمناطق الشريط الحدودي، فطالبت بالمقابل بتراجع الجيش الإسرائيلي عن حدوده 8 كلم أيضا".

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