حزب الله يعلن استهداف مبنى لجنود الاحتلال داخل مستوطنة إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف مبنًى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة ممّا أدّى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعوا من بداخله بين قتيل ‏وجريح.‏

وقال الحزب في بيان:" جاء ذلك دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون وعيترون".

وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن قلقه من انفلات الأمور، قائلا: "نحن في مرحلة حساسة ودقيقة، وأمام شهر حاسم، والوضع غير مطمئن".

وكشف عن تفاصيل لقاء الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين:" كنا ننتظر أجوبة منه بعد زيارته تل أبيب، لكن ذلك لم يحصل، وهذا يبعث على عدم الاطمئنان للمبادرة الأمريكية".

وتابع: هوكشتاين طرح تراجع "حزب الله" 8 كلم عن الحدود لتهدئة الأوضاع بمناطق الشريط الحدودي، فطالبت بالمقابل بتراجع الجيش الإسرائيلي عن حدوده 8 كلم أيضا".