الإثنين 24 يونيو 2024
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أحمد موسى عن استقدام التحكيم الأجنبى لإدارة مباراة القمة: "إحنا أولى بالدولارات"

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على الأزمة الحالية بين نادي الزمالك ورابطة الأندية واتحاد الكرة المصري بشأن عدم مشاركة الزمالك في مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقررة غدًا.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي ليس له أي دور أو تدخل في هذه الأزمة، قائلًا: "محدش يدخل الأهلي في جملة مفيدة، فهو ليس طرفًا في هذه الأزمة مع رابطة الأندية".

وأشار "موسى" إلى أن استقدام خبير أجنبي وطاقم تحكيم أجنبي هو أمر مكلف للغاية، موضحًا أن أخطاء التحكيم موجودة في جميع دوريات العالم، وأضاف: "الخبير التحكيمي الأجنبي لم يقدم إضافة للتحكيم المصري، ولدينا حكام في مصر مستواهم جيد وقادرون على إدارة أي مباراة على أعلى مستوى".

واختتم حديثه قائلًا: "الخبير التحكيمي الأجنبي ده إحنا جايبينه ولم يضف شيئا للتحكيم المصري، وإحنا الأولى بالدولارات اللي بياخدها دي".

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