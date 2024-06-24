الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فاركو يهز شباك الاتحاد بهدف ويجدد آماله في البقاء بالدوري

فاركو
فاركو

حقق فاركو فوزًا مهمًا على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ثالث أيام الجولة السابعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وسجل هدف المباراة الوحيد والفريق البرتقالي، عمرو ناصر، في الدقيقة الـ15 عن طريق عمرو ناصر، مستغلا تمرينة خطأ من لاعبي الاتحاد منتصف الملعب وتقدم المهدي سليمان، ليسقط الكرة من فوق حارس الاتحاد السكندري، داخل الشباك.

وعقب هدف فاركو، كثف لاعبو الاتحاد، من هجومهم على مرمى محمد سعيد شيكا حارس فاركو، أملا في إدراك التعادل، لكن دون فائدة.

وبهذه النتيجة، رفع فاركو رصيده لـ25 نقطة، وضعته في المركز الخامس عشر، بجدول دوري نايل، أما الاتحاد السكندري، تجمد رصيده لـ36 نقطة، في المركز التاسع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة فاركو والاتحاد السكندري، حدوث بعض المناوشات الخفيفة بين لاعبي الفريقين، قبل تدخل حكم الساحة محمود وفا، للفصل بينهما.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عمرو ناصر وياسين السيد، ومحمد فخري ومحمود عماد.

خط الوسط: جابر كامل وجيفرسون انكادا، وأحمد عوض. 

خط الهجوم:محمود جهاد وسيف تيري، وشكري نجيب 

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد نديم ورامي صبري، وأحمد جمال وعمرو جمال، وأحمد شريف البحراوي ووليد علي، وعزمي غوما وأحمد فؤاد.

أما تشكيل الاتحاد السكندري، كان التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: لحبيب حسن وإسلام أبو سليمه، كريم الديب وسيف تقا.

خط الوسط: خالد الغندور ومورو ساليفو، وعمرو صالح.

خط الهجوم: بواتينج وأحمد عيد، ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:عمر صلاح وناصر ناصر، وشريف رضا وهشام صلاح، وأحمد غنيم وعبدالغني محمد، ومازن أشرف وعموري، وعمر الوحش.

فاركو صراع البقاء بدوري نايل الاتحاد السكندرى صراع البقاء دوري نايل

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