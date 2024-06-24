الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليلة الكبار.. تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024

إيطاليا
إيطاليا

كشف لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإيطاليا عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة كرواتيا في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

موعد مباراة إيطاليا ضد كرواتيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إيطاليا ضد كرواتيا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رد بول أرينا بمدينة لايبزيج.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1.

تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024

أما عن تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا، فشهد وجود عدة تغييرات، حيث خرج فيديريكو كييزا من التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري - ماتيو دارميان

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو - نيكولو باريلا - جورجينيو - لورينزو بيليجريني- فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجوي

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد المنتخب الكرواتي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

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