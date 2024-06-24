القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بالعمرانية

ألقت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بمنطقة العمرانية، حيث أقر المتهم بارتكاب الجريمة إثر خلافات زوجية متكررة بينهما.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا بإصابة سيدة بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض في العمرانية، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز الحادث، وتوصلت تحرياته إلى أن المتهم هو زوج الضحية.

وأضافت التحريات أن الحادث وقع نتيجة خلافات أسرية، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.