الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو لعام 2024

برج الدلو
برج الدلو

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو سواء على المستوى العاطفى أو المستوى المهنى أو العملي، وكذلك أفضل الوظائف التي تنفع من أشخاص هذا البرج، وترصدها "الدستور" خلال التقرير التالى في برج الدلو.

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توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء

الثبات هو المفتاح وقوة الهدف لإنجاز المهمةن أنت حازم ومستقر، مع المثابرة والقدرة على التركيز، تعمل بجد وهدوء لتعبر خط النهاية، ومع ذلك، فإن موقف طريقي أو الطريق السريع يجعلك عنيدًا ويصعب عليك فتح أذنيك للآخرين.

برج الدلو والأصدقاء

لا يريدون منك أن تتغير من أجلهم أو أن تكون مثلهم، إنهم يحبونك على ما أنت عليه، عقلهم يقوم بالتحليل بشكل مستمر ولهذا السبب يصعب فهمهم، ليس لديهم الكثير من الأصدقاء حقًا، العزلة النموذجية تخيم عليهم والثقة في الناس لن تكون طبيعية، ولكن لن تصدق أي شائعة ضد صديق.

الصعيد العاطفى لمرأة الدلو 

إنها متناقضة في الحب كما هي في كل شيء آخر، يمكن أن يكون حبها رقيقًا وملهمًا، ولكن سيكون هناك دائمًا صفة غامضة مراوغة حول هذا الموضوع، لن تهتم إذا لم تكن أغنى رجل في المدينة، لكنها ستتوقع منك أن تحظى بالاحترام بسبب ذكائك، إنها رشيقة، وذكية، ومشرقة مثل فلس واحد، وقابلة للتكيف للغاية مع جميع أشكال المجتمع.

الصعيد العاطفي لرجل الدلو اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري 

لا يرغب رجل الدلو في الكشف عن مشاعره الحقيقية، على الرغم من هوايته المفضلة وهي اختراق مشاعر الآخرين، دائمًا ما يقوم رجل الدلو بالتحليل، ويسأل نفسه كثيرًا: "أتساءل ماذا كانت تقصد بذلك؟" إذا كنت معجبًا به حقًا، فاحرص على إثارة اهتمامه أولًا، فالكتاب المفتوح لن يثير فضوله أبدًا".

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