الخارجية الأمريكية: دعمنا لإسرائيل يعود لسنوات مضت وهذا لن يتغير

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن إسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية الرئيسية في رفح الفلسطينية ودعمنا لإسرائيل يعود لسنوات مضت وهذا لن يتغير، وفقًا لنبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية، إلى أن شحنة الأسلحة المتجهة لإسرائيل التي تم إيقافها لا تزال قيد التقييم، ولا بد من معرفة من سيحكم قطاع غزة بعد حماس.

ونوّه بيان الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن سيؤكد خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي تعهد واشنطن الكامل بأمن إسرائيل، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.