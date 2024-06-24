الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل يورو 2024.. إسبانيا بفريق كامل متغير.. وميناج يقود هجوم ألبانيا

إسبانيا
إسبانيا

أعلن  لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ألبانيا مساء اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وقام دي لا فوينتي بتغييرات بالجملة في تشكيلة لاروخا، حيث بدأ بعشرة لاعبين دفعة واحدة من البدلاء بينما بدأ لابورتي في الدفاع من الأساسيين.

تشكيل يورو 2024.. إسبانيا بفريق كامل متغير.. وميناج يقود هجوم ألبانيا

وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: نافاس، فيفو، لابورتي، جيرمالدو

خط الوسط: زومبيندي، ميرينو، أولمو

خط الهجوم: فيران، خوسيلو، أورزيبال

بينما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: باليو، ديمستري، أجيتي، ميتاج

خط الوسط: لاتشي، رمضاني، أسلاني

خط الهجوم: بيرجامي، ميناج، أساني

ترتيب منتخب إسبانيا وألبانيا فى المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024

ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة يورو 2024 برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إيطاليا صاحب الوصافة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخبا ألبانيا وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة فقط لكليهما.

البانيا يورو 2024 يورو اسبانيا لاروخا

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