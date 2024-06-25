"الإنترنت من عصر البراءة إلى عصر الانحطاط”.. أحدث أعمال الدكتور زين عبدالهادى

فرغ الباحث الدكتور زين عبد الهادي، أستاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفة، بكلية الآداب جامعة حلوان، والكاتب الروائى، من وضع اللمسات الأخيرة لكتابه الأحدث ــ قيد النشر ــ “الإنترنت من عصر البراءة إلى عصر الانحطاط”.

الإنترنت من عصر البراءة إلي عصر الانحطاط

وقال “عبد الهادي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: كتاب “الإنترنت من عصر البراءة إلى عصر الانحطاط"، يتناول موضوع الاستعمار الرقمي بعد الإنترنت ودور شركات السوشيال ميديا العملاقة.

وأضاف: “تحولت كل أدوات الإنترنت إلى القمع والاستغلال والربح، من جانب مجموعة قليلة من الدول ومجموعة قليلة من الشركات، ألا يذكرنا ذلك بشيء مر علينا في كتب التاريخ المدرسية؟ هل نتذكر شركة الهند الشرقية؟ أو شركة تجار لندن المتاجرين مع الهند الشرقية؟ أو شركة جون؟ أو شركة بهادور؟ وهي كلها أسماء لشركة واحدة لكنها كانت تتنافس مع الشركة الهولندية المسماة شركة الهند الشرقية الهولندية والتي كانت تتاجر في التوابل”.

وتابع: "هل تعلم كم عدد الشركات التي كانت تسمى الهند الشرقية (البريطانية والهولندية والبرتغالية والدانماركية والفرنسية)، وفي عام 1658 حلت الحكومة البريطانية محل شركة الهند الشرقية في السيطرة على الهند وأعيد تنظيم شركة الهند الشرقية في عام 1709 تحت اسم الشركة المتحدة لتجار إنجلترا المتاجرة مع الهند الشرقية، وهكذا انطلقت المغامرة البريطانية لتسيطر على العالم باسم الإمبراطورية، ويتحول الحكام العسكريون إلى مغامرين يعيدون تقسيم العالم ويكتنزون الثروات، ويتركون خلفهم ملايين القتلى والعبيد، باسم الإمبراطورية تارة واسم الدين تارة لكن المغامرة والثراء كانا الهدفين الأساسيين، ومن ثم خلف كل ذلك ملايين المآسي في العالم.

واستكمل “عبدالهادي”: “في العصر الحديث ومع ظهور شبكة الإنترنت وكانت الدول تكافح للاستقلال وإنهاء الاستعمار العسكري وتحرير نفسها من كل أشكال الاستعمار لم يتوقف الاستعمار عن محاولات الهيمنة وعسكرة الإنترنت، الإنترنت نفسها بدأت عسكرية، كما لا يمكن الاعتماد على الوعي الجمعي في التمييز بين الغث والثمين، هذا الوعي الذي تعرض على مدار العقود الثلاثة الماضية لنوع من المحو المتدرج، ولحالة من الارتباط الشرطي الجمعي، بحيث لم يعد يرى الناس سوى الجانب الإيجابي ونسوا أنهم لم يعد باستطاعتهم التعبير عن ذواتهم الحقيقية أو اختياراتهم هذا على المستوى الفردي والجمعي للمجتمعات البشرية، أما على المستوى المؤسسي والحكومي فقد أصبح الإنترنت من أكثر المناطق جاذبية للربح لدول العالم المتقدم وإن كانت تتركز بشكل مكثف في الولايات المتحدة والصين”.

وتساءل الدكتور زين عبدالهادي: “هل تستطيع أفريقيا وأمريكا الجنوبية والدول التي تعرضت للاستعمار لقرون من النزيف البشري والمادي أن تحدد مصيرها الرقمي كما حددت أو تحاول أن تحدد للآن مصيرها السياسي؟.. إن الدعاية التي صاحبت إنشاء شبكة الإنترنت وما كتبناه عنها منذ عقدين وأكثر، والأطروحات العلمية التي أشرفنا عليها من أجل ترشيد استخدام شبكة الإنترنت، كل ذلك وضعنا في مأزق منذ عدة سنوات، هل الإنترنت في دراسات ما بعد الاستعمار قد تم دراستها بما يكفي لكي نعدها شبكة بريئة، وهل الأفارقة واللاتينيون متطرفون أكثر من اللازم بقولهم أنها شبكة استعمارية تتبع العقل الكولونيالي القديم، وهل نحن مطمئنون أكثر من اللازم بالقول أنها مجرد شبهات لايمكن الإرتكان إليها ؟ إذن ما الحل؟ وأظن أنه ببساطة لم نخضع الإنترنت لدراسة كافية”.