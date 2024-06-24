الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"الشيوخ": ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين

النائب مصطفي الكحيلي
النائب مصطفي الكحيلي

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل علامة  فارقة في تاريخ المصريين، مشيرًا إلى أنها نجحت في استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين بعد أن حاولت جماعة الإخوان الإرهابية طمس هويته.

وقال الكحيلي في تصريحات له بمناسبة الذكري الـ11 لثورة 30 يوينو، إن ثورة 30 يونيو المجيدة أعادت لمصر الأمن والأمان والاستقرار، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة وعاد لمصر دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر مرحلة البناء والتعمير، حيث تم إنشاء أكبر شبكة طرق  لربط المحافظات ببعضها وإتعكاس ذلك  لجذب الاستثمارات، موضحا أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى.

وأوضحت أنه طوال الـ 11 سنة خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في جميع المجالات لتستطيع مصر تجاوز التحديات والأزمات.

واختتم الكحيلي تصريحاته بتقديم التهنئة للرئيس السيسي والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصري، بالذكرى الـ11 لثورة  30 يونيو العظيمة.

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ثورة 30 يونيو ومكتسباتها فى أنشطة قصور الثقافة بالفيوم

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إنجازات 30 يونيو.. إنشاء 700 منفذ جديد للخدمات البريدية

 

النائب مصطفى الكحيلى مجلس الشيوخ 30 يونيو ثورة 30 يوينو الكحيلي

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