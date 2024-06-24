بطريقة أوركسترالية.. جورج قتلة يحيي الموروث الموسيقي في ختام مهرجان الإذاعة

بمشاركة 80 فنانا..

يستعد المايسترو جورج قلته، لإحياء حفل ختام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مساء السبت المقبل، على أحد المسارح الكبرى فى تونس.

جورج قتلة يحيي الموروث الموسيقي بطريقة اوركسترالية فى حفل "روح العرب"

ويحمل حفل الختام اسم "حفل روح العرب" ويشهد انطلاق أولى حفلات الأوركسترا السيمفوني العربي، التي تجمع ما يزيد عن ثمانين عازفا وفنانا من مختلف الجنسيات العربية تحت قيادة مصرية للمايسترو جورج قلته.

ويعيد حفل روح العرب، إحياء الموروث العربي الموسيقي بشكل اوركسترالي عصري يجمع مختلف ألوان التراث الموسيقي وأشهر الأغاني العربية مع توليفة أوركسترالية تمزج بين التخت العربي والآلات الغربية الحديثة بمشاركة فنانين من السعودية وتونس ولبنان والجزائر وسوريا واليمن ومصر.

كما يشهد الحفل مشاركة فنية خاصة لستة فنانين عرب، هم الفلسطينية رلى عازر والعراقي إيلاف سعيد والسوداني أحمد سيف والمغربية عبير العابد إضافة إلى التونسي محمد الجبالي والسعودي علي مبارك، بتوزيع أوركسترالي زياد الزواري وقيادة المايسترو جورج قلته.

ويستضيف حفل روح العرب 11 عازفا، هم عازف العود اليمني هيثم الحضرمي وعازف الفلوت السورية نيسم جلال وعازف الباتري مأمون الدهان من الجزائر، بجانب عازف الكمان التونسي زياد الزواري وعازف البيانو اللبناني إلي معلوف وخمس عازفي آلات نفخ من مصر وعازف إيقاع من السعودية.

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

يأتي حفل "روح العرب" ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي يحيي حفل افتتاحه النجم اللبناني راغب علامة، ويعد بداية انطلاق لسلسة من الحفلات الموسيقية للأوركسترا السيمفوني العربي تحت قيادة المايسترو جورج قلته، ويشهد مشاركة 11 جنسية عربية أي ما يعادل نصف إجمالي عدد الدول العربية، والحفل من تنظيم وإنتاج ربيع البلطاجي.

جورج قلته مايسترو ومؤلف موسيقي وضع حجر أساس أوركسترا سينكوب، التي تمزج بين ألوان أوركسترالية مختلفة بين الكلاسيك والتخت الشرقي والباند الغربي، كما قاد حفلات موسيقية لعدد من أشهر نجوم العالم العربي من بينهم راغب علامة وكارول سماحة وفايا يونان وسعاد ماسي.