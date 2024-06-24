الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة منتخب الخماسي لبطولة العالم للناشئين بالإسكندرية

شريف العريان
شريف العريان

تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 - 30 يونيو الجاري، بمشاركة 170 لاعبًا ولاعبة بواقع 96 لاعبًا و74 لاعبة و109 مدربين وإداريين من 42 دولة. 

وكشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان عن قائمة لاعبي ولاعبات منتخب مصر المشارك في البطولة.

ويشارك منتخب مصر في منافسات البطولة بفريق مكون من 6 لاعبين و4 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين”معتز وائل ومصطفى أبو عامر ومحمد شريف ومازن شعبان" لمسابقة الفردي، على أن يشارك الثنائي "محمد حاتم وأسامة مدحت" في مسابقة التتابع.

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من “ملك خالد وأميرة قنديل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر” على أن يشارك الرباعي في منافسات الفردي، ويمثل الثنائي "فريدة وزينة" مصر في مسابقة التتابع. ويقود المنتخب المصري لناشئي وناشئات الخماسي الحديث جهاز فني مكون من: عمرو أحمد سيد المدير الفني للمنتخب، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، مؤمن سيد و محمد العسال ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل ومحمد أشرف المديرين الفنيين للسلاح، طارق النويهي وزين العابدين أحمد وأحمد صبحي وأحمد سليم وشعبان أحمد المديرين الفنيين للسباحة، هشام سليمان وأحمد سلامة وحمادة الدشناوي وأبو بكر كاكي المديرين الفنيين للجري، إبراهيم سكر ومحمد علاء وأحمد حسام ومحمد خالد المديرين الفنيين للرماية، احمد يحيى وكريم تيمور ومحمد نجاح المديرين الفنيين للموانع، محمد الجمال وحسام عناية المديرين الفنيين للياقة البدنية، يوسف حسن ومحسن حسني وعلاء مهدي للعلاج الطبيعى والاستشفاء الرياضي، آلاء حسن طبيبة المنتخب، داليا علي وأماني مصطفى للتدليك، ومحمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية.

وشهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ظهر أمس، المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل البطولة والذي أقيم في قاعة جمال مختار بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة.

وكشف المؤتمر كل التفاصيل الخاصة بالبطولة من استعدادات وفرص مصر في تحقيق ميداليات بها، فضلاً عن الحديث عن استضافة مصر لكبرى البطولات في الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات واستراتيجية الدولة في هذا الشأن. يذكر أن البطولة ستنطلق صباح غد الثلاثاء 25 يونيو بمنافسات تتابع السيدات في العاشرة صباحا وتتابع الرجال في الواحدة ظهرا ثم يختتم اليوم في التاسعة والنصف مساء بتتويج الفائزين.

قائمة منتخب الخماسي المهندس شريف العريان شريف العريان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة

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اليوم.. مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث

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