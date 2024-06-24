بتخفيضات تصل لـ 20%.. الوادى الجديد تطرح معداتها الثقيلة للإيجار

أعلنت الوحدة المركزية للمعدات الثقيلة التابعة لديوان عام محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، عن طرح خدماتها للمواطنين بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 5 % إلي: 20 % عن الأسعار السائدة.

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي في إطار خطة المحافظة لاستغلال الموارد المتاحة وغير المستغلة ودعم المواطنين وأصحاب المشروعات.

ترميم 4.5 كم طرق بأحياء مدينة الخارجة

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال ترميم ورصف الطرق الداخلية عقب انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 4.5 كم بأحياء (المروة - الكهرباء - شارع فرق الأمن - شارع مصنع الخزف).

ووجّه محافظ الوادي الجديد، الوحدة المحلية ومديرية الطرق بسرعة استكمال طرق باقي أحياء وشوارع المدينة؛ تيسيرًا للحركة المرورية وتسهيلًا لحركة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل شوارع ( وصفي - العروبة - النصر - مصطفى كامل - نادي الخارجة الرياضي - الشيخ صبيح - الناضورة).

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