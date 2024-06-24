نعيد نشر توزيع درجات امتحان الفرنساوى ثانوية عامة 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024 وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 آخر العام الحالي.

يقدر درجات الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد بــ 34 درجة.

تقدر درجات السؤالين المقاليين بــ 6 درجات فقط.

ويبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة 2024 عن توزيع درجات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2024.

يحتوى امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024، على 31 سؤالا منقسمين إلى:

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اللهم يا رحيم يا كريم، أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعله خيرًا لي، وتُسدد خطاي، وتُنير لي عتمة الجهل، وتُفرج عني كربة الضيق، وتُوفقني للإجابة الصحيحة، وتُسكن قلبي الطمأنينة، وتُزيل عني الرهبة والخوف، يا رب العالمين.

اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مُؤتي لقمان الحكمة، هب لي من لدنك علمًا وفهمًا، واحفظ ما علمتني، واجعله نافعًا لي، وارزقني الحكمة والفهم، واجعل لسانِي مُفصحًا، وعقلي حاضرًا، وقَلبي مُطمئنًا، يا كريم يا رحيم.

اللهم يا مُعين الطالبين، ويا رافع الظالمين، ويا مُجيب المضطرين، أسألك أن تُعينني في هذا الامتحان، وأن تُعينني على الاجابة الصحيحة، وأن تُعينني على النجاح والتفوق، يا رب العالمين.

اللهم إني توكلت عليك، واثقًا بك، مُعتمدًا على فضلك وكرمك، اللهم لا تُخيب ظني، ولا تُحرمْني من فضلك، ولا تكلني إلى نفسي، يا رحيم يا كريم.