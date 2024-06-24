نعيد نشر توزيع درجات امتحان الفرنساوى ثانوية عامة 2024
ساعات قليلة تفصلنا عن امتحان الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024 وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 آخر العام الحالي.
توزيع درجات امتحان الفرنساوي للثانوية العامة العامة 2024
يقدر درجات الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد بــ 34 درجة.
تقدر درجات السؤالين المقاليين بــ 6 درجات فقط.
ويبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة 2024 عن توزيع درجات امتحان الفرنساوي ثانوية عامة 2024.
عدد أسئلة امتحان الفرنساوي للصف الثالث الثانوي 2024
يحتوى امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024، على 31 سؤالا منقسمين إلى:
- 29 سؤال اختيار من متعدد.
- سؤالين مقالي فقط.
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دعاء دخول الامتحان.. الثانوية العامة 2024
اللهم يا رحيم يا كريم، أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعله خيرًا لي، وتُسدد خطاي، وتُنير لي عتمة الجهل، وتُفرج عني كربة الضيق، وتُوفقني للإجابة الصحيحة، وتُسكن قلبي الطمأنينة، وتُزيل عني الرهبة والخوف، يا رب العالمين.
اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مُؤتي لقمان الحكمة، هب لي من لدنك علمًا وفهمًا، واحفظ ما علمتني، واجعله نافعًا لي، وارزقني الحكمة والفهم، واجعل لسانِي مُفصحًا، وعقلي حاضرًا، وقَلبي مُطمئنًا، يا كريم يا رحيم.
اللهم يا مُعين الطالبين، ويا رافع الظالمين، ويا مُجيب المضطرين، أسألك أن تُعينني في هذا الامتحان، وأن تُعينني على الاجابة الصحيحة، وأن تُعينني على النجاح والتفوق، يا رب العالمين.
اللهم إني توكلت عليك، واثقًا بك، مُعتمدًا على فضلك وكرمك، اللهم لا تُخيب ظني، ولا تُحرمْني من فضلك، ولا تكلني إلى نفسي، يا رحيم يا كريم.
أثناء امتحان ثانوية عامة 2024
اللهم افتح عليّ فتوح العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
اللهم ذكرني ما نسيت من العلم، وسدد إجاباتي، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم يا راحم يا كريم، ألهمْني الصواب، وسددْ خطاي، ووفقني للإجابة الصحيحة، واجعلني من الناجحين المُتفوقين، يا رب العالمين.
اللهم يا مُعين الطالبين، ويا مُفرج الكُرُبات، ويا مُجيب المضطرين، أسألك أن تُعينني في هذا السؤال، وأن تُعينني على الاجابة الصحيحة، يا رب العالمين.
بعد امتحان الصف الثالث الثانوي 2024
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا، اللهم شكرًا لك على كل شيء، اللهم أسألك أن تقبل مني ما قدمت، وأن تتجاوز عني ما أخطأت، وأن ترضَ عني يا رب العالمين.
اللهم إنّك تعلم ما في قلبي وما لا يعلمه أحد غيرك، أسألك أن تُوفقني في هذا الامتحان، وأن تجعل نتيجته خيرًا لي، وأن تُسعدني بها، يا رب العالمين.
اللهم يا كريم يا رحيم، أسألك أن تُبارك لي في علمي، وأن تُنفعني به، وأن تجعله سببًا لنجاحي وسعادتي في الدنيا والآخرة، يا رب العالمين.
المتبقي من جدول الثانوية العامة 2024
- يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم السبت 29/6/2024: التاريخ والفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا والكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع والجيولوجيا والعلوم البيئي (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
- يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق والاحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)
- يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
- يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
- يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).