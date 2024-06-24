الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": مسئولون أمريكيون محبطون من حكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أكد الدكتور إدموند غريب، باحث في الشئون الأمريكية، أن هناك إحباطا من قبل العديد من المسئولين الأمريكيين من حكومة نتنياهو، موضحًا أن إدارة بايدن قدمت العديد من الدعم لإسرائيل ولا توجد دولة فعلت ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأن نتنياهو من ناحيته يحاول استغلال وضعه الحالي للضغط على أمريكا في ظل قيادة ضعيفه في أمريكا غير مستعدة لممارسة الضغوط ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج "مطروح للنقاش"، مع إيمان الحويزي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلافات بين العسكريين الإسرائيليين وبين نتيناهو واليمين المتطرف في حكومته بدأت تبرز وتظهر للجميع، وظهر ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن هناك تناقض في المواقف على مستوى الحكومة الإسرائيلية وقيادات جيش الاحتلال، موضحًا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه من الصعب تحقيق النصر المطلق في غزة ولا يمكن تدمير حماس لأنها فكرة، وهذه التصريحات ناقضة لنتنياهو وسياسته وهو ما يظهر أن هناك انقسامات حادة بين القيادات الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية الشؤون الأمريكية مطروح للنقاش حكومة نتنياهو نتنياهو إدموند غريب الولايات المتحدة

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