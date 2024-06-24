الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: زيارة جالانت لواشنطن محاولة لتعزيز العلاقات بين الطرفين

زيارة جالانت لواشنطن
زيارة جالانت لواشنطن

كشف كريج كاتز، باحث في الشئون الأمريكية، عن أبرز الملفات التي ستناقش خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحاولون تحسين العلاقات المتبادلة، مشددًا على أن جالانت يحاول تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في كثير من المجالات.

وأشار كاتز، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع إيمان الحويزي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه خلال الفترة الحالية هناك حالة من نقص الثقة بين الطرفين، مؤكدًا أن هناك بعض المحاولات الجاهدة لتحسين العلاقات بسبب عدم إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حزم والأسلحة إلى إسرائيل، ولذلك أصبح جالانت مهتمًا بشكل كبير ومتحفظًا أكثر مما هو عليه نتنياهو.

وأوضح أن الأمر يبدو أن وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن ليحاول أن يظهر بعض الجوانب الخاصة بكل النقاط الجدلية بين الطرفين، وتوضيح وجهة النظر الإسرائيلية وأهمية إرسالة الأسلحة لإسرائيل فيما يتعلق بصراعها مع حزب الله، وهناك العديد من الملفات التي ستتم مناقشته خلال زيادة جالانت لأمريكا وهو اليوم التالي لحرب غزة ومن سيتحمل مسئولية الموقف في غزة وإعادة الإعمار.

زيارة جالانت جالانت القاهرة الإخبارية وزير الدفاع الإسرائيلي جو بايدن

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