محافظ دمياط تكرم المتميزين وحفظة القران الكريم (صور)

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الأنشطة الدعوية والتثقيفية التى أطلقتها مديرية الاوقاف بمسجد عمرو بن العاص، بحضور الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وشملت الفعاليات المقرأة النموذجية ومقرأة الأئمة ومقرأة التلاوة للسيدات، والتى تُعقد أسبوعيًا بالمسجد وتستطيع السيدات من خلاله تلاوة القرآن الكريم تلاوة متقنة بأحكام التجويد.

وأعلنت محافظ دمياط، عن افتتاح البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل، وأشادت بأهداف البرنامج لتربية النشء تربية أخلاقية منصبطة وتثقيفهم بمبادئ الدين الاسلامى، هذا إلى جانب ما يقدمه من أنشطة ترفيهية للطفل.



وكرمت “عوض” المتميزين بالانشطة الدعوية والمحفظين وحفظة القرآن الكريم وهم كل من محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد، مدير إدارة أوقاف دمياط تقديرًا لنشاطه الدائم في مجال الانشطه الدعويه وحسام محمد معوض، امام وخطيب، تقديرًا لتميزه في الانشطه الدعويه والقرانيه وايهاب مصطفى الدنون، مسئول العلاقات العامه بالمديريه، تقديرًا لجهوده المبذولة فى تنظيم الانشطه والافتتاحات الخاصه بالمساجد وشريهان ابراهيم ابراهيم الجمل واعظه بالاوقاف تقديرًا لتفوقها في الانشطه الدعويه بالمديريه وسامي شوقي سالم عامل مسجد ورجب محمد احمد ابو عيسى عاملان بالمسجد تقديرًا لجهودهما المبذولة لخدمه المسجد ومهام عملهما والسيد اسماعيل البغبير مؤذن مسجد تقديرًا لادائه المتميز في اقامه الشعائر ومحمد سادات بحيري اداري باداره اوقاف دمياط تقديرًا لتميزه في عمله الاداري وخدمه الاداره والمديريه على اكمل وجه وسلمى سعد تقالوا محفظه للقران الكريم تقديرًا لتميزها في أدائها لتحفيظ الاطفال ومريم محمود الشرقاوي طالبه تكريمًا لها لحفظها لنصف القران الكريم في سن صغير وجومانا حماده حماده طالبه تكريمًا لها لحفظ نصف القران الكريم ويوسف محمد عكاشه طالب، تكريمًا له لحفظه ربع القران الكريم، و براء وائل الششتيني طالب تكريمًا له لحفظه لثلاثه ارباع القران الكريم وجنى اسامه العزبي طالبه تكريمًا لها لحفظ أجزاء من القران الكريم وسجى اسامه العزبي طالبه تكريمًا لها لحفظ 10 اجزاء من القرآن الكريم.