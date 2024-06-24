الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ دمياط تكرم المتميزين وحفظة القران الكريم (صور)

محافظ دمياط
محافظ دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الأنشطة الدعوية والتثقيفية التى أطلقتها مديرية الاوقاف بمسجد عمرو بن العاص، بحضور الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وشملت الفعاليات المقرأة النموذجية ومقرأة الأئمة ومقرأة التلاوة للسيدات، والتى تُعقد أسبوعيًا بالمسجد وتستطيع السيدات من خلاله تلاوة القرآن الكريم تلاوة متقنة بأحكام  التجويد.

وأعلنت محافظ دمياط، عن افتتاح البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل، وأشادت بأهداف البرنامج لتربية النشء تربية أخلاقية منصبطة وتثقيفهم بمبادئ الدين الاسلامى، هذا إلى جانب ما يقدمه من أنشطة ترفيهية للطفل.
 

وكرمت  “عوض” المتميزين بالانشطة الدعوية والمحفظين وحفظة القرآن الكريم وهم  كل من محمد عبد اللطيف أبو الإسعاد، مدير إدارة أوقاف دمياط تقديرًا لنشاطه الدائم في مجال الانشطه الدعويه وحسام محمد معوض، امام وخطيب، تقديرًا لتميزه في الانشطه الدعويه والقرانيه  وايهاب مصطفى الدنون، مسئول العلاقات العامه بالمديريه، تقديرًا لجهوده المبذولة فى تنظيم الانشطه والافتتاحات الخاصه بالمساجد وشريهان ابراهيم ابراهيم الجمل واعظه بالاوقاف تقديرًا لتفوقها في الانشطه الدعويه بالمديريه  وسامي شوقي سالم عامل مسجد ورجب محمد احمد ابو عيسى عاملان بالمسجد  تقديرًا لجهودهما المبذولة لخدمه المسجد ومهام عملهما والسيد اسماعيل البغبير مؤذن مسجد تقديرًا لادائه المتميز في اقامه الشعائر  ومحمد سادات بحيري اداري باداره اوقاف دمياط تقديرًا لتميزه في عمله الاداري وخدمه الاداره والمديريه على اكمل وجه  وسلمى سعد تقالوا محفظه للقران الكريم تقديرًا لتميزها في أدائها لتحفيظ الاطفال  ومريم محمود الشرقاوي طالبه تكريمًا لها لحفظها لنصف القران الكريم في سن صغير  وجومانا حماده حماده طالبه تكريمًا لها لحفظ نصف القران الكريم ويوسف محمد عكاشه طالب، تكريمًا له لحفظه ربع القران الكريم، و براء وائل الششتيني طالب تكريمًا له لحفظه لثلاثه ارباع القران الكريم  وجنى اسامه العزبي طالبه تكريمًا لها لحفظ أجزاء من القران الكريم  وسجى اسامه العزبي طالبه تكريمًا لها لحفظ 10 اجزاء من القرآن الكريم.

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أوقاف دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

وكيل صحة دمياط يضع خطة تصحيحية لمستشفى كفر البطيخ

خلال أيام.. الشعلة الأوليمبية تمر بمحافظة دمياط

ضبط 128 مخالفة تموينية فى حملة بدمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 9600 مواطن عبر العيادة المتنقلة بدمياط

محافظ دمياط: فتح 41 لجنة ثانوية عامة فى موعدها.. ولا شكاوى

وكيل "تعليم دمياط" يتابع كاميرات المراقبة بامتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟