خبير: خروج بريطانيا من بريكست خاطئ.. وتشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة

قال دكتور أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، إن خروج بريطانيا من بريكست أثر بشكل كبير على الاقتصاد البريطاني، مؤكدًا أن هذا القرار كان خاطئا.

وأضاف "سمير" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الاقتصاد البريطاني عندما كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كان الاقتصاد الخامس على مستوى العالم، والآن تراجع إلى المركز السادس وترك الخامس للهند.

وتابع: "لأول مرة نشاهد في بريطانيا أمورًا اقتصادية صعبة، فعلى سبيل المثال قوائم الانتظار في المستشفيات كبيرة جدًا، هناك مرضى يحتاجون إجراء عمليات جراحية عاجلة ويضطرون للانتظار لفترة طويلة جدًا تصل إلى عام كامل".

واستكمل: "هناك أيضًا مشكلات متعلقة بالمعلمين والمدرسين فهناك نقص كبير جدًا ولا تستطيع الحكومة تعيين مدرسين لأنها ليس لديها الموارد المالية لتعيينهم".

كما أشار إلى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة كبيرة جدًا في بريطانيا ووصل إلى أرقام قياسية وهناك نقص كبير في السلع الزراعية.