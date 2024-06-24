للعام الرابع.. انطلاق فعاليات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية في شرم الشيخ

شهد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، انطلاق البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ والمقامة تحت رعاية التليفزيون الإيطالي وبتنظيم "IPS " الشركة الإيطالية المنظمة لكرة القدم الشاطئية حول العالم والتي تقام للسنة الرابعة علي التوالي بمدينة السلام.

200 مشارك

صرح "موريتسيو يوريو "مدير البطولة " بأن البطولة انطلقت اليوم 24 يونيو وتنتهي في 6 يونيو 2024 بحضور 200 مشارك من عدة دول منها " البرازيل وفرنسا وايطاليا ولوكسمبرج والأرجنتين ومصر" بإجمالي 48 لاعب مقسمين 12 لاعب في كل شوط وتقام البطولة علي مدار إسبوعين كل إسبوع 4 أشواط وتنطلق البطولة الإسبوع الأول بين "البرازيل وفرنسا ومصر وإيطاليا " والإسبوع الثاني بين " مصر وإيطاليا ولكسمبورج والأرجنتين "

كما أشار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إلى أن بطولة كرة القدم الشاطئية تقام للسنة الرابعة بمدينة شرم الشيخ نظرا لما تتمتع به المدينة من مقومات عالمية لإستضافة البطولات الدولية وانة يدعم مثل هذه البطولات، وذلك في إطار دعم للسياحة الرياضية والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء كما تقدم المحافظ بالشكر للمنشأة السياحية المستضيفة لفعاليات البطولة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بإقامة تلك البطولات الدولية علي أرض شرم الشيخ دعما للسياحة الرياضية وفي اطار الترويج السياحي للمدينة، وقدم الشكر لمالك كورال باي لاستضافته وتنظيمه العديد من المناسبات والأحداث الدولية بمشاركة العديد من دول العالم.

من جانبه، قدم بريتوني الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لدعم كافة الاحداث والانشطة الخاصة بـدومينا كورال باي في اطار دعمه للسياحة والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية بجانب الجوائز التي حصدتها مدينة شرم الشيخ ومحافظ جنوب سيناء.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لمنظمة العربية للسياحة قرر منح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى تقديرا وعرفانا لدعمه برامج التعاون المشترك بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات السياحية حتى تكللت في تحقيق الهدف المنشود.