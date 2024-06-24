هل سيذهب الأهلى لمباراة الغد دون حضور الزمالك؟.. أحمد موسى يوضح (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي جمع بين مسئولي نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية، حيث تم طرح جميع الآراء لحل أزمة الزمالك.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك سيصدر بيانًا رسميًا خلال دقائق لتوضيح موقفه النهائي من مباراة الأهلي، وبعدها ستصدر رابطة الأندية بيانًا يوضح كل التفاصيل وتطبيق اللائحة على الزمالك في حال عدم خوض المباراة.

وأضاف: "لا يمكن أن يذهب الأهلي إلى الملعب دون وجود الزمالك، يجب مراعاة صورتنا أمام العالم، لذلك، سيتم إخطار النادي بعدم لعب المباراة، وفي حال عدم حضور الزمالك، سيتم احتساب نقاط المباراة للأهلي بهدفين دون رد وحصوله على 3 نقاط".

وأشار "موسى"، إلى أن أغلبية جماهير الزمالك تؤيد قرار مجلس الإدارة، وأن المجلس الحالي يحظى بدعم كامل من الجماهير، مما أدى إلى حدوث فجوة بين مجلس الإدارة والجماهير.

وأكد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يتحمل مسئولية الانسحاب أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري مع المجلس الحالي.