الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل سيذهب الأهلى لمباراة الغد دون حضور الزمالك؟.. أحمد موسى يوضح (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي جمع بين مسئولي نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية، حيث تم طرح جميع الآراء لحل أزمة الزمالك.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك سيصدر بيانًا رسميًا خلال دقائق لتوضيح موقفه النهائي من مباراة الأهلي، وبعدها ستصدر رابطة الأندية بيانًا يوضح كل التفاصيل وتطبيق اللائحة على الزمالك في حال عدم خوض المباراة.

وأضاف: "لا يمكن أن يذهب الأهلي إلى الملعب دون وجود الزمالك، يجب مراعاة صورتنا أمام العالم، لذلك، سيتم إخطار النادي بعدم لعب المباراة، وفي حال عدم حضور الزمالك، سيتم احتساب نقاط المباراة للأهلي بهدفين دون رد وحصوله على 3 نقاط".

وأشار "موسى"، إلى أن أغلبية جماهير الزمالك تؤيد قرار مجلس الإدارة، وأن المجلس الحالي يحظى بدعم كامل من الجماهير، مما أدى إلى حدوث فجوة بين مجلس الإدارة والجماهير.

وأكد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يتحمل مسئولية الانسحاب أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري مع المجلس الحالي.

الاعلامي احمد موسى الاجتماع المغلق مسئولي نادي الزمالك الزمالك نادي الزمالك وزير الشباب والرياضة رابطة الأندية ازمة الزمالك على مسئوليتي مباراة الاهلى الاهلى تطبيق اللائحة الانسحاب

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟