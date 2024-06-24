الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة المصري بإستاد برج العرب

الاسماعيلى
الاسماعيلى

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي برنامجًا تدريبيًا خاصًا للاعبى الدراويش، استعدادًا لمواجهة المصرى في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز والمحدد موعدها السابعة مساء الخميس المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ورفع ايهاب جلال المدير الفنى للاسماعيلى درجة الاستعداد القصوى بين اللاعبين لمواجهة المصري البورسعيدي فى "ديربي القناة" .

ومنح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى لاعبى الفريق الذين شاركوا أساسيين في مباراة فيوتشر أمس راحة سلبية لالتقاط الأنفاس وهم الحارس أحمد عادل عبد المنعم وعبد الكريم مصطفى وعماد حمدي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف ومروان حمدي ونادر فرج وإيريك تراوري وخالد النبريص.

وقاد الجهاز الفنى مران اليوم المران المسائي لزملائهم الآخرين بوجود  بمشاركة كلا من كمال السيد وعبد الله جمال حراس المرمي ومحمد عمار محمد نصر ومحمد بيومي وحمادة صلاح وحاتم سكر وحمدي النقاز وهشام محمد ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن الدح وعبد الرحمن مجدي وعلي الملواني بجانب أحمد عبد الحميد ومحمد خطاري وحسن منصور وعمر الفار وحسن صابر.

واستغرق المران 60 اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع أعضاء الفريق.

الاسماعيلى الدوري الجبلاية المصرى الدوري الممتاز

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